У Тернополі завершили реконструкцію Гаївського мосту

Завершено будівництво одного із найбільших та найважливіших інфраструктурних об’єктів Тернополя - Гаївського шляхопроводу.

Про це із посиланням на пресслужбу міської ради повідомляє Укрінформ.

«Після тривалого будівництва сьогодні офіційно відкрили міст через залізничну колію. Відтепер Гаївський шляхопровід повністю відкритий для проїзду як легкового, так і великогабаритного транспорту з максимальною вагою 100 тонн. Ще до початку робіт цей міст був важливою транспортною артерією не лише у Тернополі, але й в області та Україні загалом, тому його тимчасове перекриття спричинило неабиякі незручності для водіїв, а також призвело до утворення «корків» у Тернополі. І ось тепер, після завершення всіх будівельних робіт, на ньому облаштовано чотири смуги для руху транспорту, що суттєво розвантажить транспортний потік», - сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Він нагадав, що міст зводили виключно за рахунок місцевих коштів, без фінансування з державного бюджету. Загалом на будівельні роботи витрачено близько 50 млн грн.

Як повідомлялося, відповідно до програми «Велике будівництво» на Тернопільщині цього року запланували завершити поточний середній ремонт 162 км автошляхів.

Основну частину з цих робіт мають виконати на дорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.

Також проєкт «Транспортний зв’язок в Україні», угоду про реалізацію першої фази якого підписали Укравтодор та Європейський інвестиційний банк, передбачає будівництво східного автотранспортного об’їзду в Тернополі. Ця дорога з’єднає Кременець з дорогою М-12 Тернопіль-Хмельницький. Проєкт буде реалізовуватися на безповоротній грантовій основі. Для старту будівництва виділено 20 млн євро.

Фото: ternopilcity.gov.ua