Творці серіалу

Творці серіалу "І будуть люди" запустили серію роликів про історію України

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Укрінформ
Стартував спеціальний проєкт «Наша історія» від творців серіалу «І будуть люди», який через розповіді героїв фільму говорить про найважливіше у складній та неоднозначній історії України.

Про це Укрінформу повідомили у FILM.UA Group.

«10 серпня у соцмережах з’явився перший з дев’яти роликів циклу «Наша історія». Це короткі відео, в яких актори серіалу «І будуть люди» - виробництво FILM.UA за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики - розповідають про своїх героїв, їхні долі та погляди, а також про себе та сучасну Україну», - ідеться у повідомленні.

Ролики виходитимуть упродовж серпня тричі на тиждень на офіційних сторінках серіалу у фейсбуку, інстаграмі, ютьюбі та FILM.UA Group.

В них знялися Олександр Піскунов, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Акмал Гурєзов, Остап Дзядек, Олена Борозенець, Костянтин Темляк, Олександр Мавриць та Макар Тихомиров. Актори з’являються в образах своїх героїв і діляться власними думками про ідею фільму, зв’язок минулого і сьогодення та найважливіші цінності в людському житті.

Над створення роликів працювала окрема знімальна команда.

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«І будуть люди» – це 12-серійна історична сага за однойменним романом Анатолія Дімарова. Вона охоплює найскладніші часи в історії України – початок ХХ століття. 12 епізодів - це 12 основних героїв, доля яких відбиває історію цілого народу.

Прем’єра історичної драми запланована на осінь 2020 року.

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