"Ми в ефірі": створений дітьми з інвалідністю проєкт покажуть на національному ТБ

Пізнавальні телепрограми, створені дітьми з інвалідністю в межах проєкту “Ми в ефірі” та перекладені мовою жестів, стануть доступними на телебаченні та в інтернеті.

Про це повідомила під час презентації в Укрінформі керівник проєкту - голова ГО «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ» Діна Ібрагімова.

“Ми в ефірі” - це сучасний інноваційний культурний проєкт у сфері інклюзивного аудіовізуального мистецтва. В межах проєкту створено три дитячі пізнавальні культурно-мистецькі телепрограми народознавчого характеру хронометражем 13-17 хвилин кожна. Ексклюзивом проєкту є те, що в ролі телеведучих виступили 47 дітей з інвалідністю від 6 до 17 років з різних куточків України, зокрема діти-переселенці зі сходу”, - сказала Ібрагімова.

Вона зазначила, що проєкт створений дитячим інтернет-телебаченням і радіо «Веселка TВ» за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Інклюзивне мистецтво». Він є і дитячим, і для дітей, й інклюзивним одночасно. Переклад жестовою мовою зробила учасниця проєкту, вихованка Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Дарина Бойчук.

“Проєкт зміг донести, що діти з інвалідністю можуть бути повноправними творцями аудіовізуального культурного продукту. 21 серпня 2020 року він добігає кінця. Але вільний доступ до створених за проєктом телепрограм забезпечуватиметься засобами медійного простору. Вже сьогодні вони з’явилися в мережі інтернет на офіційному YouTube-каналі «Веселка TВ». Найближчим часом цикл програм транслюватиметься в ефірі національних і регіональних телеканалів”, - повідомила Ібрагімова, висловивши при цьому сподівання, що проєкт та створені за ним телепрограми стануть у пригоді як дітям з інвалідністю, так і широкому загалові.

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Як зазначила виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів, у 2019 році УКФ запустив окрему програму “Інклюзивне мистецтво” і впродовж 2-х років отримав понад 200 заявок культурно-мистецьких проєктів. “Ми бачимо, наскільки зростає кількість і якість проєктів”, - підкреслила вона.

Директор Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти Марина Бриль своєю чергою зазначила, що проєкт мотивує як дітей, так і батьків та викладачів.

“Цей проєкт дуже важливий і для дітей, і для батьків, бо він показав, що наші діти можуть більше”, - підкреслив один із батьків Олег Трачук.

Під час заходу відбулася презентація трейлера проєкту “Ми в ефірі”. Про створення телепрограм розповіли і самі діти, зокрема, Тетяна Антоненко, Діма Помошко, Яся Чеклова, Андрій Павлів, Юра Крезуб, Поліна Сапсай, Дарина Бойчук.