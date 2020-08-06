Діти з інклюзивної кіношколи створять документальний альманах

В Україні 16 дітей з інклюзивної онлайн-кіношколи створять альманах із восьми короткометражних документальних фільмів, де розкажуть історії родин з дітьми з вадами слуху.

Про це повідомили учасники ГО «Зростаймо Здорові» на пресконференції в Укрінформі на тему «Початок культурно-мистецького проєкту «Інклюзивна кіношкола «КІНОТИ».

«16 дітей з різних областей України: Запорізької, Дніпровської, Харківської, Сумської, Хмельницької та Києва пройдуть інклюзивну онлайн-кіношколу та створять альманах із восьми короткометражних документальних фільмів, де розкажуть історії родин з дітьми, що не чують. У кіношколі відомі українські кінематографісти допоможуть дітям здобути унікальний досвід саморозвитку, інтеграції в суспільство та толерантності», - йдеться в повідомленні проєкту.

За словами його художнього керівника, режисера Сергія Лисенка, метою проєкту є привернути увагу суспільства до проблем дітей з вадами слуху через створення ними повноцінного кінопродукту.

«Ми дуже хочемо, щоб ці історії почув світ. Щоб не тільки діти отримали навички відеомонтажу, роботи зі звуком, у кадрі, зі світлом, з текстом – тобто повноцінного процесу створення короткометражного документального фільму, а й суспільство побачило б ці історії, та був би відгук», - зазначив він.

Як розповіла керівниця проєкту «КІНОТИ» Ірина Лисенко, це вже другий такий інклюзивний проєкт за останній час.

«Торік ми успішно провели інклюзивний театр «Почути світ» і показали виставу, де наші діти були у головних ролях. Вже багато років ми як громадське об’єднання проводимо реабілітаційні табори для дітей після слухо-імплантаційного протезування. Ми вчимо дітей говорити», - зазначила вона, нагадавши, що, за даними ВООЗ, глухота посідає третє місце серед найпоширеніших патологій після хвороб серця та цукрового діабету.

За словами організаторів, фільми в рамках проєкту діти створюватимуть впродовж серпня-вересня цього року. Альманах презентують 19 вересня в онлайн-кінотеатрі.

Культурно-мистецький проєкт «Інклюзивна кіношкола «КІНОТИ» здійснюється за підтримки державного Українського культурного фонду. ГО «Зростаймо Здорові» - батьківське об'єднання дітей з інвалідністю по слуху - 6 років допомагає дітям після операцій слухо-імплантаційного протезування. Реабілітуватися завдяки цій допомозі змогли понад 150 дітей з усієї України.

Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ