Ціна слуху. Держава буде платити, аби кожна дитина могла почути світ

Відновлення у дитини слуху позбавляє її інвалідного статусу в майбутньому

Близько 5% дітей в Україні страждають на приглухуватість, а дві-три з кожної тисячі мають глухоту. Але майже кожна з них має шанс. Оптимальний шлях позбутися проблеми – кохлеарна імплантація. Під час цієї операції лікарі протезують недіючий рецептор слухового аналізатора – орган Корті. Це достатньо дорога послуга. Але в Україні держава бере фінансування на себе.

Вчасна операція гарантує дитині повну реабілітацію і соціальну адаптацію. У неї формується правильне мовлення, і вона не відчуває фізичних чи соціальних обмежень. А відтак країна отримує працездатного громадянина, який у подальшому своїми податками віддячує їй за допомогу. І навпаки. Без вчасної операції людина втрачає соціальну самодостатність і стає залежною від державних виплат.

Цього року у Мінфіні передбачили майже 358 млн гривень на оперативне лікування осіб із незворотними вадами слуху. Наразі на кохлеарну імплантацію і заміну мовних процесорів очікують 326 дітей та 179 дорослих.

На жаль, карантинні обмеження щодо заборони планових операцій призупинили процес лікування таких пацієнтів. Але одразу після нормалізації епідеміологічної ситуації операції буде відновлено. Принаймні коштів у бюджеті достатньо.

На друге півріччя 2020 року заплановано здійснити близько 240 відповідних операцій. Звісно, сьогодні все залежить від термінів карантину. Але і лікарі, й фінансисти готові відновити процес. Одразу після прийняття відповідного рішення. Інститутом отоларингології ім. О.Коломійченка Національної академії медичних наук закуплено 800 імплантів та мовних процесорів. Ця кількість перевищує затверджений план операцій.

Загалом в останні роки держава виділяє достатньо коштів, аби надавати дітям, та й усім іншим категоріям таку допомогу.

Торік у Мінфіні спрямували 450 млн гривень на оперативне лікування дітей із вадами слуху. Відповідно, 95% з усіх зареєстрованих у чергу на операцію отримали допомогу. А разом із нею – шанс на повноцінне життя.

Зокрема, прооперували 348 з 367 дітей, які перебували у черзі на вживлення імплантів. Не потрапили на операцію лише ті, хто мав протипоказання за станом здоров’я. На початку 2019-го у черзі на видачу мовних процесорів перебували 198 дітей. Але їх отримали насправді 374 дитини. Адже у Мінфіні вчасно збільшили видатки й уникнули черги на операцію.

Держава допомагатиме всім, кому це потрібно. Вона у цьому напрямі зацікавлена. Адже відновлення у дитини слуху позбавляє її інвалідного статусу в майбутньому. Тому вкрай важливо здійснювати діагностику вад слуху у дітей на ранніх стадіях. У перспективі плануємо запровадити обов'язковий скринінг слуху новонароджених дітей. Так будемо виявляти і виправляти патології до того, як вони ставатимуть для людини серйозним викликом.

Роман Єрмоличев, заступник міністра фінансів України