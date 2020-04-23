У Бердянському зоопарку вперше народилися незвичайні мавпочки - біловухі тамарини

У Бердянському зоопарку "Сафарі" вперше привели потомство біловухі тамарини (рід мавп із сімейства ігрункових).

Адміністрація зоопарку опублікувала на своїй сторінці в Facebook відео про нових вихованців.

"Чергова радісна новина від нас. Сьогодні вдалося зняти потомство біловухих тамаринів (ігрунок), які народилися ще 6 квітня 2020 року. Це перший раз, коли в нашому зоопарку можна спостерігати за поповненням даного виду маленьких приматів", - повідомили в адміністрації.

Керівництво зоопарку зазначає, що цей факт говорить про те, що умови у тварин максимально наближені до природних місць їх проживання (Південна Америка).

Раніше повідомлялося про те, що цієї весни в "Сафарі" стався справжній бебі-бум: у березні біла тигриця Азіра народила трьох тигренят; малюк народився і в сімействі лемурів.