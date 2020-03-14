У Мексиці археологи знайшли найдревніший футбольний майданчик

У Мексиці археологи на місці розкопок столиці одного з царств племені майя виявили найдревніший майданчик для ігор із м'ячем.

Про це повідомляє портал Phys.

Професор антропології Чарльз Голден та його колеги виявили на місці розкопок рештки пірамід, королівського палацу та майданчику для гри з м'ячем.

Розкопки почалися у червні 2018 року. На думку дослідників, знайдена археологічна пам'ятка, була столицею царства Сак Цзі, розташованого у сьогоднішньому штаті Чіапас на південному сході Мексики. Це державне утворення існувало протягом 1000 років починаючи з 750 року до н.е.

Читайте також: У Запоріжжі археологи досліджують підвали старого міста

Раніше були знайдені низка пам'яток культури майя, на яких виявлені опис ритуалів, битв, зображення міфічної водяної змії та танець на честь бога дощу.

Фото: Stephen Houston (Brown University)/Charles Golden (Brandeis)