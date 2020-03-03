У Запоріжжі археологи досліджують підвали старого міста
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили співробітники Охоронної археологічної служби Інституту археології Академії наук України.
«Торгові ряди Олександрівська були побудовані у 1873 році. Мінкульт дав добро на дослідження. Все, що тут буде знайдено, передадуть до обласного краєзнавчого музею. Наше завдання - знайти залишки стін, щоб зрозуміти, чи триватимуть дослідження чи знахідку законсервують і зроблять туристичний об'єкт. Приїдуть представники органу охорони і прийматимуть рішення», - розповіла регіональний заступник директора Охоронної археологічної служби Інституту археології Академії наук України Оксана Дровосекова.
У Запоріжжі археологи досліджують підвали торгових рядів старого міста / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
Археологи знайшли залишки торгової лавки, яка належала купцю Абраму Геншафту і розташований на площі Базарній.
За інформацією істориків, у 1905 році під час єврейських погромів торгові ряди були знищені, але у травні 1910 року Геншафт звернувся в Олександрівську міську управу з проханням дозволити йому перебудувати магазин.
«Те, що зараз ми знайшли, найімовірніше, і є результат перебудови 1910 року. Ми припускаємо, що тут було два входи у підвал: більш ранній - цегляний. У ті часи торгівля велась і в підвальних приміщеннях, і на першому поверсі. Підвал був високий. Сходи, які нам вдалося знайти - це новий вхід. Ми знайшли 5 сходинок, але швидше за все, тут було ще дві», - пояснює Дровосекова.
Під час розчищення фундаменту підвалу було знайдено цеглину, яка має клеймо (штамп виробника) у вигляді літери «Щ». Це означає, що її було зроблено на заводі купця Щекотихіна.
У 1943 році торговельні ряди згоріли, підвали були засипані будівельним сміттям, а вже у 1960-х роках було побудовано сквер Піонерів.
Підземелля старого міста виявили в ході виконання реконструкції скверу.