У Запоріжжі археологи досліджують підвали старого міста

Співробітники Інституту археології Академії наук України досліджують залишки торгових рядів старого Олександрівська (колишня назва Запоріжжя), знайдені під час реконструкції скверу Піонерів.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили співробітники Охоронної археологічної служби Інституту археології Академії наук України.

«Торгові ряди Олександрівська були побудовані у 1873 році. Мінкульт дав добро на дослідження. Все, що тут буде знайдено, передадуть до обласного краєзнавчого музею. Наше завдання - знайти залишки стін, щоб зрозуміти, чи триватимуть дослідження чи знахідку законсервують і зроблять туристичний об'єкт. Приїдуть представники органу охорони і прийматимуть рішення», - розповіла регіональний заступник директора Охоронної археологічної служби Інституту археології Академії наук України Оксана Дровосекова.

У Запоріжжі археологи досліджують підвали торгових рядів старого міста / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Археологи знайшли залишки торгової лавки, яка належала купцю Абраму Геншафту і розташований на площі Базарній.

За інформацією істориків, у 1905 році під час єврейських погромів торгові ряди були знищені, але у травні 1910 року Геншафт звернувся в Олександрівську міську управу з проханням дозволити йому перебудувати магазин.

«Те, що зараз ми знайшли, найімовірніше, і є результат перебудови 1910 року. Ми припускаємо, що тут було два входи у підвал: більш ранній - цегляний. У ті часи торгівля велась і в підвальних приміщеннях, і на першому поверсі. Підвал був високий. Сходи, які нам вдалося знайти - це новий вхід. Ми знайшли 5 сходинок, але швидше за все, тут було ще дві», - пояснює Дровосекова.

Під час розчищення фундаменту підвалу було знайдено цеглину, яка має клеймо (штамп виробника) у вигляді літери «Щ». Це означає, що її було зроблено на заводі купця Щекотихіна.

У 1943 році торговельні ряди згоріли, підвали були засипані будівельним сміттям, а вже у 1960-х роках було побудовано сквер Піонерів.

Підземелля старого міста виявили в ході виконання реконструкції скверу.