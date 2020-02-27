У музеї на Тернопільщині показали археологічні артефакти ХVІ-ХIX століть

Артефакти, знайдені під час археологічних експедицій минулих років на Тернопільщині, представлені на виставці, яка відкрилася сьогодні в Кременецькому краєзнавчому музеї.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів науковий співробітник науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології України Василь Ільчишин.

«Виставка – узагальнення інформації про розкопки в історичному ареалі селища міського типу Залізці та презентація виявлених артефактів. Зокрема, ми розкопали фундаменти палацу, ратуші ХVІ-ХVІІІ ст., ділянку брами. Тут же – архітектурні елементи: черепиця, цегли, гіпсова ліпнина інтер’єру, уламки посуду, монети. Цікавою знахідкою є торгова пломба середини ХІХ ст.», – зазначив Ільчишин.

За його словами, територія на околицях Залізців, де проводилися розкопки, густо наповнена археологічними знахідками та пам’ятками чи не усіх історичних періодів. Тут вирувало життя з появою перших людей, ще з доби палеоліту. Так, наприкінці ХІХ ст. в селищі було знайдено скарб бронзових виробів бронзового віку, який нині зберігається в Краківському археологічному музеї.

Досить цікавою є частина виставки, де представлені зразки цегли ХVІ-ХVІІ ст. із відбитками лап тварин. Організатори спеціально не підписали цеглинки, щоб відвідувачі самі змогли вгадувати тварин, які залишили в буквальному сенсі свої сліди в історії.

Окрім археологічних речей, відвідувачі виставки можуть оглянути й банери, на яких є світлини із самих досліджень, інформація про виявлені артефакти, а також давні фото й гравюри досліджуваних об’єктів.

Виставку організувала «Охоронна археологічна служба» Інституту археології НАН України спільно із Кременецьким краєзнавчим музеєм в контексті регіонального обласного семінару для працівників музеїв, який провели представники відділу фондової та облікової роботи музеїв Міністерства культури України.

Фото: zruchno.travel