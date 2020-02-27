Фермер, який розорав пам'ятки археології вартістю два мільярди, відшкодував 300 тисяч

Фермер з Чернігівщини, який самовільно зайняв близько 46 га земель з археологічними пам'ятниками вартістю понад 2 млрд грн, відшкодував близько 300 тис. грн збитків, заподіяних територіальній громаді.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила прессекретар прокуратури Чернігівської області Тетяна Похилько.

"За вироком суду місцевий мешканець заплатив штраф за самовільне зайняття особливо цінних земель і відшкодував на користь територіальної громади нараховані Держгеокадастром збитки в розмірі майже 300 тис. грн", - сказала Похилько.

За її словами, в суді обвинувачений свою провину визнав. Збитки оплатив коштами, одержаними від реалізації вирощеного врожаю. На особливо цінних землях у 2019 році його працівники вирощували кукурудзу й озиму пшеницю.

Як повідомляв Укрінформ, агровиробник розорав землі, що лежать у межах пам'яток археології місцевого значення - поселень Курганка, Вигори, Зайці-1 і Зайці-2 в Чернігівському районі. Їх оцінна вартість перевищує 2 млрд грн.