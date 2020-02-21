На Чернігівщині фермер розорав під кукурудзу археологічні пам’ятки вартістю два мільярди

Чернігівська місцева прокуратура подала в суд на фермера, який самовільно зайняв і використовує земельні ділянки з пам’ятками археології загальною вартістю понад 2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Чернігівської області.

"Прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення у власність держави самовільно зайнятих земельних ділянок з об’єктами культурної спадщини вартістю понад 2 млрд грн. Вказані землі розташовані в межах пам’яток археології місцевого значення - поселень "Курганки", "Вигори", "Зайці-1" та "Зайці-2", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, фермерське господарство самовільно зайняло 46 га цінної землі для вирощування кукурудзи та озимої пшениці.

Читайте також: У Чернігові археологи вперше показали знайдені торік артефакти

Наразі позов прокуратури перебуває на розгляді у господарському суді Чернігівської області. Правоохоронці вимагають від фермера повернення у власність держави самовільно зайнятих земельних ділянок.