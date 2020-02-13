У Чернігові археологи вперше показали знайдені торік артефакти
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Проводились як наукові, так і науково-рятівні дослідження, пов’язані з благоустроєм центральної частини міста. Під час цих робіт були виявлені та досліджені залишки стародавньої забудови Чернігова Х-ХІІІ та XVII-XVIII століть: житлові, господарчі та оборонні споруди, виробничі комплекси, сліди вулиць та садибної забудови. На виставці, що має назву "Археологічні скарби Чернігова" представлено близько 150 знайдених торік предметів, в основному XIX століття. На стендах – фотографії, які розповідають про роботу археологічних експедицій у різні роки", – презентувала експозицію старша наукова співробітниця заповідника Тетяна Новик.
"Археологічні скарби Чернігова" / Фото: Наталія Потапчук
За її словами, кожна знахідка археологів цінна, перш за все, тим, що несе інформацію. Заради неї дослідники підземних шарів, зрештою, і працюють. Два останні археологічні сезони дозволили їм зібрати багатий речовий матеріал, який свідчить про культуру та побут давніх жителів Чернігова, їхню ремісничу майстерність, уподобання, моду в одязі та прикрасах.
"Тут є досить цікаві речі, пов’язані з ювелірним виробництвом стародавнього Чернігова. Ось Лівобережна експедиція знайшла рештки пристосувань для виплавки металу. Серед наших знахідок цікавими є перстень із бурштином доби козацтва, візантійська булавка, яку мої колеги знайшли під час розкопок у Чернігові. Достойними уваги є матеріали досліджень на території так званого нижнього Валу – ціла колекція знахідок. У низьких шарах речі зазвичай поламані, іржаві, поодинокі. Але ми обираємо найкращі й зараз уже бачимо їх очищеними й відреставрованими", – сказала, коментуючи експозицію, керівниця археологічної експедиції Національного університету "Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка", доцентка цього навчального закладу Олена Черненко.
Загалом же на виставці представлено артефакти, знайдені учасниками трьох експедицій: Національного університету "Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка", Інституту археології НАНУ та Охоронно-археологічної служби України.