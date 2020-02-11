У тролейбусах Чернігова аудіогід розповідатиме про місто вже на 5 маршрутах

З 14 лютого в Чернігові кількість тролейбусних маршрутів, на яких аудіогід розповідатиме пасажирам про місто, зросте з одного до п’яти.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступниця начальника управління культури та туризму Чернігівської міської ради Катерина Литвин.

"Починаючи з 14 лютого, чернігівці зможуть дізнатися про історію рідного міста не тільки у 8-му тролейбусі, маршрут якого проходить через історичну частину обласного центру, а й ще у чотирьох – №№ 9, 9а, 10 та 11. Для започаткування цих нововведень День закоханих обраний не випадково. Адже дізнаватися більше про місто, де ми живемо, та шанувати його історію – це найкраще зізнання в коханні Чернігову", – сказала Литвин.

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За її словами, зазначені маршрути обрані через те, що їх обслуговують нові тролейбуси з технічною можливістю транслювати запис. Голос гіда розповідатиме про місця, повз які проїжджатиме транспорт. На 8-му маршруті, де імпровізовані екскурсії проводяться майже півроку, тексти дещо оновлять.

Як раніше повідомляв Укрінформ, екскурсійний експеримент у громадському транспорті Чернігова було започатковано торік у День Незалежності України. Відтоді, коли тролейбус №8 проїжджає повз знамениті пам’ятки, аудіогід звертає увагу пасажирів на Красний міст, древній Вал, Катерининську церкву, Єлецький і Троїцько-Іллінський монастирі, Антонієві печери тощо.