Чернігів дивуватиме фестивалем жахів і куштуваниками

У новому туристичному сезоні на гостей Чернігова чекатиме низка як нових, так і традиційних фестивалів, а також регулярні безкоштовні тематичні екскурсії містом легенд.

Як повідомляє Zruchno.Travel, календар головних туристичних подій, який презентував Чернігів, розбитий по сезонах. Так, весна в Чернігові ознаменується великим пасхальним ярмарком, який триватиме з 16 до 21 квітня, "весняним Хеловіном", а також відкриттям туристичного сезону.

"У квітні ми вирішили повернути до Чернігова традицію проведення масштабних великодніх ярмарків, що дуже важливо для Чернігова як для міста церков, де у великодні свята всюди б’ють дзвони і можно чути привітання. Крім того, в цьому ж місяці ми проводимо День англійської мови. Ми хочемо організувати міський онлайн-тест на знання англійської мови, в якому зможуть взяти участь усі охочі, на кшталт Всеукраїнського диктанту. Ті, хто набере найвищий бал, отримають приємні подарунки від Туристичного інформаційного центру Чернігова. А потім, 25 квітня, ми організуємо великий захід у форматі Speaking Club. У травні, відразу після відкриття туристичного сезону, в Чернігові пройде перший фестиваль жахів і містики Horror-Fest. У нашому місті всім відоме прізвище полковника Дуніна-Борковського, якого тут називають чернігівським упирем, і ми хочемо розвивати цю історію, хочемо показати нашим гостям містичну сторону міста", – розповіла заступник начальника управління культури і туризму Чернігівської міськради Катерина Литвин.

Під час Horror-Fest Черніговом водитимуть нічні екскурсії з містичними історіями, а гостям запропонують взяти участь в костюмованих вечірках.

Літо в Чернігові має порадувати всіх шанувальників гастрономічного туризму. Так, вже в червні в місті пройде перший гастрономічний фестиваль "Сіверські куштуваники". Всі страви, які запропонують гостям на святі (чи то основне блюдо, чи то закуска, чи то десерт), будуть об’єднані одним інгредієнтом, що є особливим для Чернігова. Про те, що це буде за інгредієнт, жителі та гості міста, дізнаються ближче до фестивалю.

А в липні в місті відсвяткують Всесвітній день шоколаду, під час якого місцеві шоколатьє виготовлять шоколадну композицію, яка відтворюватиме одну з туристичних родзинок Чернігова. Шоколадний шедевр планують внести до Книги рекордів Чернігова.

"У серпні ми запланували провести ще один новий фестиваль, тепер уже музичний. Зазвичай всі фестивальні заходи в нашому місті проходять на Красній площі, однак це буде дводенний рок-фестиваль, якому в місті буде затісно. Rock-fest "Князь чорний" буде проходити на новій для нас, заміській локації, яку до початку літнього сезону ми маємо довести до розуму", – зазначила Литвин.

За словами заступниці начальника управління культури і туризму Чернігівської міськради, крім фестивалів, свят і спортивних заходів, кожної останньої неділі місяця в місті проходитимуть безкоштовні тематичні екскурсії для всіх охочих. Зокрема, це будуть і нові авторські екскурсії від випускників школи гідів.

Узимку на жителів і гостей Чернігова також чекатимуть приємні сюрпризи. Так, цьогоріч казкове містечко планують відкрити не на День Святого Миколая, а тижнем раніше – на Андріївські вечорниці. Крім того, казкове містечко розміститься відразу на кількох локаціях, тож зможе прийняти ще більше гостей.