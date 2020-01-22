У Чернігові створили каталог туристичних об'єктів

Каталог туристичних об'єктів розробили для зручності гостей міста у Чернігові.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Головною метою створення такого каталогу є формування єдиної довідкової бази для спрощення пошуку туристами інформації про заклади культури, харчування та відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що замовниками проєкту є відділ управління культури та туризму міської ради та Туристичний інформаційний центр. Реалізували ж його студенти Національного університету "Чернігівська політехніка". Розміщувати інформацію про себе заклади туріндустрії можуть у каталозі безкоштовно.

На сьогодні збірка ще продовжує формуватися. Але готові сторінки є вже в соцмережі Facebook.

Електронна версія каталогу буде доступна для перегляду наприкінці січня на сторінці Chernihiv Tourist Information Center. Вихід друкованого варіанту заплановано на початок туристичного сезону.