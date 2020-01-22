На Івано-Франківщині побільшало екотуристів

Головні природно-заповідні території Івано-Франківщини 2019 року відвідали понад 180 тисяч осіб. Завдяки цьому вдалося заробити майже 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє "Івано-Франківщина туристична".

"У 2019 році кількість відвідувачів природоохоронних територій і об'єктів Івано-Франківської області зросла до 181,2 тис. осіб (приріст +10,4%), а обсяги доходів від обслуговування склали 2,9 млн гривень (приріст +38.4%)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2019 року за кошти обласної програми розвитку туризму було облаштовано пішохідний маршрут "Вершини Косівщини", велосипедний маршрут "Пам’ятки Космача", екомаршрут "Стежка равлика" (с. Копачинці Городенківського району), екостежка с. Хмелева – Чернелицький замок (Городенківський район), комплексна еколого-пізнавальна стежка "Чотири дороги" у межах НПП "Гуцульщина".

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Проведення знакувальних робіт відбувається у партнерстві з експертним середовищем. Це, зокрема, сприяє дотриманню туристами й екскурсантами правил безпеки під час подорожей.