На Прикарпатті створили проєкт розвитку Гуцульщини

В Івано-Франківській області створили проєкт розвитку історико-культурної спадщини Гуцульщини.

Про це повідомляє Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття у Facebook .

«У Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття підготували амбітний проєкт із розвитку історико-культурної спадщини Гуцульщини», - йдеться у повідомленні.

Ініціативу планують реалізовувати для гірських територіальних громад області шляхом створення цифрової онлайн платформи. На веб-ресурсі будуть зібрані та представлені інформаційні відомості про туристичні атракції ОТГ.

Для цього новий проєкт уже подали на конкурс до Українського культурного фонду. У разі перемоги на створення інноваційного туристичного продукту планують залучити 580 тис. гривень.

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«Туристів цікавлять не лише гірськолижні курорти та походи в гори у Карпатах, а й історико-культурна спадщина нашого краю. Для того, щоб мандрівники мали хорошу інформаційну доступність, плануємо створити двомовну (українську та англійську версії ) уніфіковану інформаційну базу «Гуцульщина». На платформі будуть представлені відомості про ремесла, кераміку, гончарство, різьбярство, храми, архітектуру, побут, звичаї, традиції та обряди ОТГ. Використовуючи наявний контент, турист зможе самостійно спланувати свій маршрут», - зазначають в Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття.

Відомо, що основна ідея проєкту полягає у перетворенні можливостей культурної спадщини Гуцульщини у добробут селян.

Фото: Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття.