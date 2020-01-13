Рада планує направити до КСУ законопроєкт Зеленського щодо децентралізації

Верховна Рада планує цього тижня направити до Конституційного Суду законопроєкт Президента щодо внесення змін до Основного закону в частині децентралізації.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 13 січня під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно плану роботи на цей тиждень, я би хотів звернути особливу увагу на деякі питання, що ініційовані були Президентом України і визначені ним як невідкладні, - це внесення змін до Конституції з питань децентралізації, це законопроєкт 2598, ми його поставимо на цей тиждень. Є пропозиція підтримати його і направити до Конституційного Суду для визначення його відповідності статтям 157 і 158 Конституції України", - сказав Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного Суду президентський законопроєкт №2598.