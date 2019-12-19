Зміни в Конституцію: до Зеленського звернулися із заявою мери та голови ОТГ

Міські, селищні, сільські голови та голови об’єднаних територіальних громад звернулися до Президента, аби законопроєкт про децентралізацію суттєво доопрацювали, а сам процес став відкритим.

Спільну заяву з питань децентралізації влади і місцевого самоврядування до Президента, яку підписали 55 осіб, 19 грудня опублікував міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

У викладеній заяві, підписанти мали на меті «привернути увагу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, послів країн великої сімки в Україні, представників ЄС в Україні та інших міжнародних інституцій, а також широкої громадськості» до проєкту Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598, внесеному 13 грудня 2019 року Президентом України як першочерговий.

На їхню думку, він становить загрозу для місцевого самоврядування і демократії. Також вони стурбовані закритістю процесу підготовки цього законопроєкту (без участі представників органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, організацій громадянського суспільства та широкого кола експертів).

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Автори заяви закликають «не допустити поспішного голосування за законопроєкт №2598, провести широкі дискусії та професійні консультації для напрацювання спільних пропозиції до проєкту конституційних змін щодо децентралізації з урахуванням думки лідерів місцевого самоврядування та експертів».

«Запропоновані законопроєктом №2598 зміни, порівняно з чинною Конституцією України, містять ознаки централізації влади, звужують статус органів місцевого самоврядування та надмірно розширюють контрольні повноваження держави в особі префектів та Президента», - зауважується в заяві.

Звертаючись до Володимира Зеленського, заявники просять його ініціювати «створення відкритого майданчика, де всі зацікавлені сторони зможуть висловити аргументовані позиції з метою спільного доопрацювання проєкту змін до Конституції щодо децентралізації та приведення його у відповідність до демократичних цінностей, які ми усі поділяємо».

Заяву підписали міські, селищні, сільські голови, голови об'єднаних територіальних громад та експерти з питань децентралізації влади та місцевого самоврядування. Серед них, крім міського голови Дніпра Бориса Філатова, Львівський міський голова Андрій Садовий, Київський міський голова, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, Запорізький міський голова Володимир Буряк, Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко, виконавчий директор ГО «Український кризовий медіа-центр» Юлія Шмигальова та інші.