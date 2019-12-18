Комітет Ради рекомендує відправити законопроєкт Зеленського про децентралізацію до КСУ

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту включити до порядку денного сесії та спрямувати до Конституційного Суду президентський законопроєкт №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати Верховній Раді поданий Президентом як невідкладний проєкт закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради ІХ скликання та направити до Конституційного Суду для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - озвучила рішення комітету його голова Ірина Венедіктова.

Водночас деякі члени комітету рекомендували не включати законопроєкт до порядку денного сесії та відкласти його до завершення строків внесення альтернативних проєктів, але ці пропозиції не були підтримані.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.