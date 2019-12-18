У Зеленського пояснили, чому Севастополя немає у законопроєкті про децентралізацію

У президентському законопроєкті №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” місто Севастополь свідомо вилучено з переліку адміністративно-територіальних одиниць України задля унеможливлення надання спеціального статусу незаконним утворенням на Донбасі.

Про це заявив представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський 18 грудня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто Севастополь, яке також стало предметом дискусій у публічній площині, свідомо вилучено з переліку тих адміністративно-територіальних одиниць, які є в Україні. Тому що якраз спеціальний статус окремої адміністративно-територіальної одиниці на сьогодні є головним аргументом представників, скажімо, незаконних луганської та донецької квазіреспублік щодо надання їм також особливого статусу. Не може бути жодних особливих статусів у жодних адміністративно-територіальних одиниць. І тоді не буде жодної спокуси використати цей механізм для отримання особливого статусу для нових адміністративно-територіальних одиниць, які є в складі України", - пояснив Веніславський.

Коментуючи положення законопроєкту стосовно Києва як столиці України, він зауважив, що правовий статус міста "повністю збережено на нинішньому рівні з точки зору того, що його правовий статус має визначатися окремим законом".

Представник Президента у КС також уточнив положення президентського законопроєкту щодо вилучення з тексту Конституції переліку областей.

"Йдеться про те, що в тексті Конституції переліку областей бути не може - це дозволяє Верховній Раді вирішувати питання про зміну адміністративно-територіального устрою України. Можливо, шляхом укрупнення, об'єднання областей. Так само передбачено, що замість районів, які є спадком Радянського Союзу, пропонується запровадити такий вид адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня, як округи. І також передбачено, що систему адміністративно-територіального устрою складають області, округи та Автономна Республіка Крим", - пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України вніс 13 грудня до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) як невідкладний.

Законопроєкт передбачає систему адміністративно-територіального устрою України у складі громад, округів, областей, Автономної Республіки Крим.