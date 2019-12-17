У президентському проєкті змін до Конституції немає особливого статусу Донбасу — Корнієнко

Президентський законопроєкт №2895 про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації не передбачає особливого статусу для Донбасу.

Про це написав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у колонці для видання "Українська правда".

"Законопроєкт №2598 не передбачає особливого статусу для Донбасу… Спеціальний правовий статус зберігають лише два регіони: Автономна Республіка Крим та місто Київ, щодо якого незабаром буде ухвалений закон "Про столицю України", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України вніс 13 грудня до Верховної Ради проєкт Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Законопроєкт визначено як невідкладний.

Законопроєкт передбачає систему адміністративно-територіального устрою України у складі громад, округів, областей, Автономної Республіки Крим.

Водночас чинна редакція Конституції передбачає, що систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. А до складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Також чинна редакція Конституції - ст.133 - вказує, що міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Натомість, у запропонованому президентському законопроєкті у цій же статті є згадка лише про місто Київ. “Правовий статус міста Києва як столиці України визначається окремим законом”, - йдеться у законопроєкті.

17 грудня Верховна Рада продовжила до кінця 2020 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"