У "Слузі народу" кажуть, що законопроєкт про столицю вже майже готовий

Робота з підготовки законопроєкту 2143-3 "Про місто Київ - столицю України" до другого читання вже, фактично, завершена.

Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Паралельно йде робота над законом про столицю. Вона, фактично, вже закінчена. І друге читання вже в підкомітеті проведено. Найближчим часом буде в комітеті", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт 2143-3 "Про місто Київ - столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня.