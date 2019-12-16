Законопроєкт Зеленського про децентралізацію планують цього тижня направити до КСУ

Верховна Рада планує протягом 17-20 грудня направити до Конституційного Суду ініційований Президентом законопроєкт щодо внесення змін до Конституції України в частині децентралізації.

Про це поінформував перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради 16 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно ми хочемо долучитися до пропозиції спробувати цього тижня спрямувати до Конституційного Суду проєкт змін до Конституції №2598 - це щодо реформи децентралізації", - зазначив Корнієнко.

Водночас політик звернув увагу на те, що невиправданою є "спроба нагнати у соцмережах чергову зраду, що нібито в законопроєкті є особливий статус, який там прямо в кожній статті".

"Зараз текст є і, як бачимо, жодних згадок про особливий статус не те що Донбасу, а навіть Києва вже нема", - підкреслив він.

При цьому депутат зауважив, що законопроєкт є збалансованим і стосується завершення реформи децентралізації, яка, за його словами, є однією з найважливіших.

"Нам треба зробити так, щоб у нас уся Україна була покрита громадами, - це так званий принцип повсюдності. Цей принцип, а також інші, взятий не з повітря, а відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала... Так само ми вводимо цим законопроєктом інститут префекта і префектури - органів, які слідкуватимуть за дотриманням законності і процедур виконавчих органів і місцевої влади та, відповідно, замінять собою застарілі конструкції, якими є місцеві державні адміністрації", - пояснив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт змін до Конституції у частині децентралізації включає чотири напрямки: затвердження нового адміністративно-територіального устрою, закріплення ефективної системи місцевого самоврядування, запровадження інституту префектів та гарантування матеріальної й фінансової основи на місцях.