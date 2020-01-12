В Австралії постраждалих від пожеж тварин нагодували з повітря
Про це повідомив у Facebook міністр енергетики та навколишнього середовища штату Новий Південний Вельс, який найбільше постраждав від пожеж, Метт Кін.
"Операція Скелястий кенгуру сьогодні принесла тисячі кілограмів їжі (переважно солодкої картоплі та моркви)", - написав Кін.
Як свідчать оприлюднені ним фото, овочі завантажили на вертольоти та скидали безпосередньо з повітря.
Як повідомляв Укрінформ, в Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини. Зокрема, внаслідок лісових пожеж в Австралії вже загинуло понад мільярд тварин.
Фото: Matt Kean MP, Facebook