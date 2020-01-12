В Австралії постраждалих від пожеж тварин нагодували з повітря

Австралійська національна служба парків та дикої природи організувала доставку їжі для тварин, що живуть у важкодоступних місцях, постраждалих від масштабних лісових пожеж.

Про це повідомив у Facebook міністр енергетики та навколишнього середовища штату Новий Південний Вельс, який найбільше постраждав від пожеж, Метт Кін.

"Операція Скелястий кенгуру сьогодні принесла тисячі кілограмів їжі (переважно солодкої картоплі та моркви)", - написав Кін.

Як свідчать оприлюднені ним фото, овочі завантажили на вертольоти та скидали безпосередньо з повітря.

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Як повідомляв Укрінформ, в Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини. Зокрема, внаслідок лісових пожеж в Австралії вже загинуло понад мільярд тварин.

Фото: Matt Kean MP, Facebook