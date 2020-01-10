Харківська майстриня шиє ковдри для врятованих австралійських тварин

Харків'янка Юлія Іваненко шиє спеціальні мішечки, ковдри та підстилки для австралійських тварин, яких вдалося врятувати від пожеж. Свої вироби вона планує відправити посилкою до одного з хабів зі збору допомоги в Австралії.

Про це майстриня, яка займається валянням і прядінням, розповіла кореспонденту Укрінформу.

Заклик допомогти харків’янка побачила в англомовних спільнотах рукодільниць у соцмережах. Тож вирішила долучитися і зв'язалася з адміністраторами австралійської групи допомоги.

«Згадала, що я ж не тільки валяти вмію, а й шити на машинці. І це ж насправді нескладна робота – шию мішечки, ковдрочки, підстилочки. Здавалося, що маю й досить тканини потрібної, та сьогодні вже бігала до магазину – докупляла матеріали. Підходить лише бавовна, ніякої синтетики. Потрібні тисячі виробів», - розповіла Іваненко.

Майстриня суворо дотримується рекомендацій щодо розмірів і особливостей виробів, які поширюють австралійські спеціалісти.

Наприклад, підвісні мішечки повинні складатися з двох частин - зовнішньої і внутрішньої. А на кожну зовнішню треба робити три внутрішні для того, щоб їх можна було вийняти і випрати. Також потрібні мішки для кенгуру та плетені гачком гнізда для птахів.

Іваненко, на заклик якої у Facebook відгукнулася ще одна майстриня з Харкова, відправить посилку у п’ятницю, 10 січня. На скептичні коментарі, мовляв, де ми й де Австралія, рукодільниця не зважає.

«Буде до пів сотні виробів із тканини. І хоча пересилка займе місяць, за словами організаторів збору, з якими я зв’язалася в мережі, кожний мішечок важливий. Вони сказали, що це не спринт зі збору, а марафон, який триватиме й триватиме. Бо потреба дуже велика, реабілітація врятованих тварин триватиме місяцями. До того ж, пожежі й досі тривають», - зазначила Іваненко.

Після публікації посту про свій внесок у порятунок тварин Австралії дівчина отримує багато повідомлень і дзвінків.

«Люди з інших міст пропонують гроші на матеріали чи пересилку. Але я не збираю ніяких коштів і лише даю людям контакти. Щоб вони самоорганізовувалися в своїх містах», - говорить Іваненко.

Як повідомляв Укрінформ, в Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини. Зокрема, внаслідок лісових пожеж в Австралії уже загинуло понад мільярд тварин.