Харківська майстриня шиє ковдри для врятованих австралійських тварин

Харківська майстриня шиє ковдри для врятованих австралійських тварин

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Укрінформ
Харків'янка Юлія Іваненко шиє спеціальні мішечки, ковдри та підстилки для австралійських тварин, яких вдалося врятувати від пожеж. Свої вироби вона планує відправити посилкою до одного з хабів зі збору допомоги в Австралії.

Про це майстриня, яка займається валянням і прядінням, розповіла кореспонденту Укрінформу.

Заклик допомогти харків’янка побачила в англомовних спільнотах рукодільниць у соцмережах. Тож вирішила долучитися і зв'язалася з адміністраторами австралійської групи допомоги.

«Згадала, що я ж не тільки валяти вмію, а й шити на машинці. І це ж насправді нескладна робота – шию мішечки, ковдрочки, підстилочки. Здавалося, що маю й досить тканини потрібної, та сьогодні вже бігала до магазину – докупляла матеріали. Підходить лише бавовна, ніякої синтетики. Потрібні тисячі виробів», - розповіла Іваненко.

Майстриня суворо дотримується рекомендацій щодо розмірів і особливостей виробів, які поширюють австралійські спеціалісти.

Наприклад, підвісні мішечки повинні складатися з двох частин - зовнішньої і внутрішньої. А на кожну зовнішню треба робити три внутрішні для того, щоб їх можна було вийняти і випрати. Також потрібні мішки для кенгуру та плетені гачком гнізда для птахів.

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Іваненко, на заклик якої у Facebook відгукнулася ще одна майстриня з Харкова, відправить посилку у п’ятницю, 10 січня. На скептичні коментарі, мовляв, де ми й де Австралія, рукодільниця не зважає.

«Буде до пів сотні виробів із тканини. І хоча пересилка займе місяць, за словами організаторів збору, з якими я зв’язалася в мережі, кожний мішечок важливий. Вони сказали, що це не спринт зі збору, а марафон, який триватиме й триватиме. Бо потреба дуже велика, реабілітація врятованих тварин триватиме місяцями. До того ж, пожежі й досі тривають», - зазначила Іваненко.

Після публікації посту про свій внесок у порятунок тварин Австралії дівчина отримує багато повідомлень і дзвінків.

«Люди з інших міст пропонують гроші на матеріали чи пересилку. Але я не збираю ніяких коштів і лише даю людям контакти. Щоб вони самоорганізовувалися в своїх містах», - говорить Іваненко.

Як повідомляв Укрінформ, в Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини. Зокрема, внаслідок лісових пожеж в Австралії уже загинуло понад мільярд тварин.

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