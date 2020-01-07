Пожежі в Австралії: кількість загиблих тварин перевищила мільярд

В Австралії унаслідок лісових пожеж уже загинуло понад мільярд тварин.

Про це повідомляє HuffPost.

"Кількість представників дикої природи, які, ймовірно, загинули в Австралії внаслідок катастрофічних лісових пожеж, перевищила 1 мільярд", - йдеться у повідомленні.

Кріс Дікман, еколог з університету Сіднея, розповів HuffPost, що його первісна оцінка у 480 мільйонів тварин не точна, вона стосувалася виключно штату Новий Південний Вельс й не враховувала значні групи представників дикої природи, щодо яких дослідники не мали даних про чисельність популяції.

«Первісна цифра - 480 мільйонів - базувалася на ссавцях, птахах та рептиліях, щодо яких у нас є інформація, і ця цифра нині дещо застаріла. Загинули понад 800 мільйонів тварин - лише в Новому Південному Вельсі ", - сказав учений.

З урахуванням цих цифр, за словами Дікмана, "без жодних сумнівів" загальна кількість убитих стихією тварин сягає 1 мільярда.

Як повідомлялося, в Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини.

Фото: @ABCcameramatt