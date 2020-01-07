Аваков сказав, скільки рятувальників Україна готова відправити до Австралії

Близько 200 спеціально підготовлених рятувальників готова направити Україна в Австралію для боротьби з лісовими пожежами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Facebook.

"Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально орендованому далекомагістральному літаку", — написав міністр.

Він зазначив, наразі Україна очікує відповіді австралійської сторони.

Як повідомляв Укрінформ, в Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.

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Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.

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