Аваков сказав, скільки рятувальників Україна готова відправити до Австралії
Укрінформ
Близько 200 спеціально підготовлених рятувальників готова направити Україна в Австралію для боротьби з лісовими пожежами.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Facebook.
"Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально орендованому далекомагістральному літаку", — написав міністр.
Він зазначив, наразі Україна очікує відповіді австралійської сторони.
Як повідомляв Укрінформ, в Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.
Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.
Фото: Getty Images