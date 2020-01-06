Франція запропонувала допомогу Австралії у гасінні лісових пожеж

Франція запропонувала негайну оперативну допомогу Австралії у гасінні лісових пожеж.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за результатами своєї телефонної розмови із прем’єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном.

«Я висловлюю нашу солідарність з австралійцями у протистоянні пожежам, які нині спустошують їхню країну», - написав Макрон у Twitter.

Французький лідер повідомив, що під час телефонної розмови із прем’єр Моррісоном, негайно запропонував оперативну підтримку Франції у боротьбі з пожежами, захисті населення та збереженні біорозмаїття.

Як повідомлялося, в Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха щонайменше 24 людини загинули, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини.