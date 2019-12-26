У Львові померла піаністка Етелла Чуприк

У Львові на 56 році життя померла відома піаністка Етелла Чуприк.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

«Всі ми добре знали і шанували талант Етелли Чуприк. Нам її бракуватиме. Співчуваємо рідним та близьким», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Чуприк називали однією з найвидатніших піаністок свого покоління. Вона народилась 20 червня 1964 року у місті Виноградово Закарпатської області. Почала грати на фортепіано у трирічному віці, а в п’ять років дала перший концерт, виконавши твори Шуберта та Шопена.

У 1988 році на конкурсі ім. М.Лисенка отримала І премію, була лауреатом багатьох різних конкурсів та стипендіатом Асоціації Ріхарда Вагнера у Байройті.

В її репертуарі було близько 300 сольних творів і понад двадцять концертів для фортепіано з оркестром. Чуприк записала 13 компакт-дисків.

Вона була доценткою Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, мала звання народної артистки України.

Фото: tvoemisto.tv