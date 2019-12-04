Держкіно дасть майже 3 мільйони на документальний фільм "У пошуках Магди"

Державне агентство України з питань кіно уклало 3 грудня договір з ПП “Майстер Продакшн” про надання державної підтримки на виробництво фільму “У пошуках Магди”.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, йдеться про підтримку розміром 2 млн 716 тис. 345 грн, тобто 100% загальної вартості виробництва.

“Кінопроєкт документальної стрічки “У пошуках Магди” став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер - Денис Соболєв, автор сценарію – Сергій Сай-Боднар, продюсер – Дмитро Кравченко”, - ідеться в повідомленні.

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Сюжет розгортається у минулому столітті – з 1920-го по 1947 рік, – і має продовження сьогодні. Всі події – реальні, не вигадані. Молода німкеня Магда Хоманн закохується у колишнього військовополоненого Першої світової війни українця Олексу Кучинського і вагітніє двійнею хлопчиків. Велика родина Хоманнів не може пробачити цього та зрікається її. Магда без жодного документа залишає батьківщину й вирушає з коханим в Україну. Цей її відважний крок стає кроком у небуття.

Реліз фільму в Україні планується на кінець 2020 року.