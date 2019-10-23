У Північній Ірландії дозволили аборти й одностатеві шлюби

У Північній Ірландії, яка входить до складу Великої Британії, втратили чинність закони, що забороняли аборти й одностатеві шлюби.

Про це повідомляє Mirror.

“Заборону на одностатеві шлюби й обмеження щодо абортів у Північній Ірландії офіційно знято, що є історичним моментом для країни”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, парламент ще має врегулювати законодавство стосовно шлюбів між особами однієї статі до 13 січня наступного року та щодо абортів - до 31 березня.

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Північна Ірландія залишалася єдиною складовою частиною Великій Британії, де було заборонено одностатеві шлюби та майже цілковито — аборти (крім випадків, коли життю матері загрожувала небезпека).

Видання зауважує, що деякі політики намагалися в останній момент заблокувати зміни в законодавстві, проте їхні спроби виявилися марними.

Фото: GCN