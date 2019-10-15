“Холодна кров”: у прокат виходить фільм, що знімався в українських Карпатах

Трилер “Холодна кров” з Жаном Рено в головній ролі 17 жовтня виходить на широкі екрани України.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Стрічка розповідає про серійного вбивцю, який влаштував собі спокійну старість у будиночку на березі мальовничого гірського озера, де він живе на самоті. Та одного разу поряд з його помешканням трапляється нещасний випадок – дівчина розбивається на мотосанях. І кілер, для якого вбити людину - буденна справа, вперше рятує чиєсь життя”, - ідеться про сюжет фільму.

Як зазначається, зйомки картини проходили в українських Карпатах (національний парк “Синевир”), а також у США (Нью-Йорк) та Канаді. Світовим дистриб’ютором стрічки є компанія Universal, дистриб’ютор на території України - MMD UA.

Стрічку знято в копродукції України, Франції, Бельгії.

Виробництво з українського боку: компанія “Іст Вест Продакшн” (продюсер Олег Герман) за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Режисер і автор сценарію: Фредерік Петіжан. Оператор-постановник: Тьєррі Арбоґаст. Художник-постановник: Іван Левченко. Композитор: Ксав'єр Бертелот.

Актори: Жан Рено, Сара Лінд, Девід Гясі, Ігор Цишкевич, Джо Андерсон.

Фото з сайту www.imdb.com