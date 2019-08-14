Перечитати спеку: 20 книжок для літньої відпустки

Залишилося зовсім трошки літа, щоб встигнути прочитати нові книжечки від українських видавництв. А ми розповідаємо про "найгарячіші" новинки.

"Смерть на Нілі" Аґата Крісті

Фото: @lfw_andbooks Молодята Саймон і Ліннет Дойли вирушають у весільну подорож на пароплаві "Карнак". Жаклін де Бельфор, давня подруга Ліннет, у якої та відбила коханого, вирішує своєю присутністю зіпсувати їм медовий місяць. Одного ранку служниця знаходить місіс Дойл мертвою… Хтось вистрелив їй у голову, поки вона спала. На стіні біля вбитої лишається кривава буква "Ж". Однак Жаклін має залізне алібі. У справу втручається відомий харизматичний детектив Еркюль Пуаро. Виявляється, майже всі пасажири мали мотив для вбивства. Щось приховує чи не кожен із них, а кілька, як стає відомо, подорожують зі зброєю. То хто цей холоднокровний убивця, що не зупиняється на одному злочині?

"Заборонений" Артемій Кірсанов, Сергiй Дзюба

Колишній аспірантці, яка працювала над дисертацією про життя і творчість видатного поета Василя Стуса, а нині за волею обставин стала медсестрою, запропонували доглядати помираючу від важкої хвороби жінку. Як виявилося важкохвора у минулому була полковником КДБ і багато разів зустрічалася зі Стусом, особливо в останні дні його життя. У романі надзвичайно насичено змальовано життя поета на його рідній Донеччині, в оточенні друзів, педагогів і літераторів, і в концтаборі — де утримували в’язнів совісті, ставлячи їм у провину їхні переконання. Чимало уваги приділено у романі й долі останньої рукописної збірки поета.

"Нестерпна легкість буття" Мілан Кундера

"Нестерпна легкість буття" — легендарний роман одного із найвизначніших письменників сучасності Мілана Кундери, сповнений глибокого сенсу, із блискучими та грайливими роздумами і різноманітністю стилів; це книга, що надихає і змушує замислитися.

Томаш — успішний хірург, а згодом мийник вікон — ніжно любить свою дружину Терезу, втім, не може відмовитися від поза­шлюбних зв’язків, які виправдовує власною теорією про буцімто різне походження любові тілесної й душевної. Така життєва філософія примушує Терезу страждати впродовж усього шлюбу. Після вторгнення російських танків до Праги подружжя емігрує до Цюриха. Тереза сподівається на нове життя, та чи судилося її мріям збутися? Чи здатна людина перевірити на правильність свій вибір? Адже життя не має дублів, воно водночас і генеральна репетиція, і, власне, вистава. Життя легке, та легкість його нестерпна.

"Диванні експерти. Як необмежений доступ до інформації робить нас тупішими"

Томас Ніколс

Технології та підвищення рівня освіти дали людям більше інформації, ніж будь-коли раніше. Ці соціальні вигоди, однак, також сприяли зростанню нарцисичного та хибного інтелектуального егалітаризму, що призвело до погіршення обговорення будь-якої теми.

Сьогодні всі знають все: лише прочитавши сторінку у Вікіпедії, пересічні громадяни вважають, що стоять на одному щаблі з кваліфікованими спеціалістами. А якщо починати дорікати цим, то можна легко натрапити на звинувачення в недемократичний елітарності.

Том Ніколс у "Диванних експертах" показує, як відбулася ця трансформація експертного рівня - починаючи від відкритості Інтернету і до перетворення індустрії новин у цілодобову розважальну машину.

"Молоко і мед" Рупі Каур

Фото: @obsessed_with_books

"Молоко і мед" - це поетична збірка про любов, втрату, травму, насильство, зцілення і жіночність. Вона поділяється на чотири розділи, кожен із яких має справу з окремим видом болю, зцілює окремий різновид сердечних мук. "Молоко і мед" запрошує читача в подорож найгіркішими моментами життя, аби знайти у них щось солодке, адже щось солодке є в усьому - варто лише захотіти це побачити.

Ця книга стала міжнародним феноменом. Продано понад три мільйони примірників. Перекладено 35 мовами. Також "Молоко і мед" сягнула першої позиції в списку бестселерів "Нью-Йорк Таймз" — і залишалася понад 100 тижнів поспіль.

"Парідеґі" Хван Соґьон

Вона народилася сьомою донькою в сім’ї, де так гаряче чекали на хлопчика. Боячись гніву чоловіка, напівпритомна матір залишає її у лісовій гущавині, однак вірний пес родини, зачувши біду, приносить немовля додому. Довгий час вона живе без імені і ще зовсім дитиною захворює на страшну недугу, після якої отримує здатність спілкуватися з тваринами та світом потойбіччя. Так розпочинається історія Парі, дівчинки з Північної Кореї, чиє ім’я буквально означає "залишена". В майбутньому на неї чекають лихоліття державного насильства й голоду, які руйнують їхню велику родину і розпорошують її по світу, поневіряння в китайській глушині, болючі втрати найрідніших, моторошна подорож у трюмі корабля контрабандистів, що нелегально переправляють людей до Європи, а там — чужий та непривітний Лондон, такий далекий від рідної домівки.

Хван Соґьон є одним із найвідоміших корейських письменників сьогодення й найвірогіднішим претендентом від Південної Кореї на здобуття Нобелівської премії з літератури.

"Ліфт настрою. Як керувати своїми почуттями та емоціями" Ларрі Сенн

Фото: @knyharniaye Настрій — потужний важіль та рушій успіху. Механізм, за яким змінюється настрій, вельми схожий на принцип руху ліфта: то підіймає вгору, до найвищих поверхів, то опускає донизу. Від ейфорії до депресії, від щасливої усмішки до сліз відчаю. Щодня ми гасаємо вгору-вниз на "ліфті настрою", встигаючи побувати в найрізноманітніших емоційних станах. Хіба ж не цікаво дізнатися, які саме кнопки слід натискати, щоб якнайдовше затримуватися на верхніх поверхах? Там, де панують щастя, гармонія і спокій. Там, де ми почуваємося "вище неба". Ларрі Сенн знає все про керування "ліфтом настрою". Він має для вас інструкцію, що допоможе не затримуватися на нижніх поверхах, гальмувати чи пришвидшувати рух ліфта, розривати застарілі шаблони та стрімголов мчати нагору. Насолоджуйтеся кожною поїздкою!

"Перш ніж ми стали вашими" Ліза Вінґейт

Фото: Бабуїн Реальна історія про скандал, що вибухнув у 60-ті роки ХХ століття довкола Товариства дитячих будинків у Теннессі та його очільниці — Джорджії Танн.

Мемфіс, 1939 рік. Дванадцятирічна Рілл Фосс має чудове життя: велика родина, затишна домівка на річці Міссісіпі. Їх називають "річковими щурами". Та бідність не заважає щастю. Одного дня до будинку вриваються незнайомці з поліції. Вони забирають Рілл та її молодших сестер і братика у рідних, щоб Товариство дитячих будинків у Теннессі віддало їх в інші родини. Відтоді Рілл мусить дбати про себе й молодших сама, одержима ідеєю повернутися на річку.

Південна Кароліна, початок ХХІ століття. Ейвері Стеффорд — вже доросла донька сенатора. Вона має все: успішну кар’єру, вродливого нареченого, заможне життя. Що в неї спільного з Рілл Фосс? Минуле. Прадід Ейвері був причетний до Товариства. Прірва часу та прірва непорозуміння. Біль від спогадів та надія на майбутнє. Долі, які з’єднала трагічна випадковість. Чи аж ніяк не випадковість.

"Золотий дім" Салман Рушді

Останній на сьогодні роман Салмана Рушді — це розіграна в декораціях Нижнього Мангеттена антична трагедія, щедро приправлена, як то в Рушді ведеться, алюзіями до стародавніх міфологій, текстів західного канону літератури та сучасної поп-культури. На сторінках роману, часовим тлом для якого слугує президентська каденція Барака Обами, розгортаються історії сліпого, жертовного і зрадливого кохання, пошуків невловимих ідентичностей і втечі від них, а ще — розквіту бомбейської кіноіндустрії й організованої злочинності. Дошкульні спостереження над станом американського суспільства переплетені тут із елегійною рефлексією про людську кондицію, а розплутування кримінальних схем — із пристрасною одою авторському кіно.

"Покоління Z на роботі" Девід Стіллман, Йона Стіллман

Фото: Тимур Курганов

Час невпинно рухається вперед. Здавалося б, лише вчора ми вперше почули про міленіалів, а сьогодні найстарші з них уже стоять на рубежі 40-річчя і на сцену виходить новий головний персонаж — покоління Z. За розрахунками демографів, у найближчі роки люди, що народилися в 1995–2012 рр., складатимуть третину населення. Тож безумовно настав час, щоб познайомитися з поколінням Z — першим поколінням, що народилося в цифрову еру.

"Поклику Ктулгу" та інші історії жаху" Говард Філіпс Лавкрафт

Розкішні світи фантазії й жаху, витворені Говардом Філіпсом Лавкрафтом, от уже майже сто років викликають заціпеніння й подив у мільйонів шанувальників по всьому світу. Творячи осібно від мейнстриму американської та світової літератури 1920–1930-х років, за свого життя Лавкрафт був майже невідомим поза колом читачів дешевих журналів, що спеціалізувалися на літературі розважальних жанрів, а славу здобув лише посмертно, несподівано посівши місце серед класиків ХХ століття. Тонкий психолог і прекрасний стиліст, наділений нестримною химерною уявою, він спромігся витворити у своїх численних оповіданнях та повістях неповторний фантастичний світ, просякнутий особливими, суто лавкрафтівськими міфологією та жахом.

"Така, як ти" Марк Леві

Будинок № 12 на П’ятій авеню у Нью-Йорку. Звичайна будівля, у якій немає нічого особливого. Хіба що старовинний механічний ліфт. Та загадковий ліфтер-індус Санджай. Хлоя, власниця квартири з дев’ятого поверху, і не здогадується, ким насправді є новий ліфтер. Як не знає й про те, що він готовий віддати всі скарби світу, аби знову опинитися на дев’ятому поверсі. Відчинити двері, зазирнути їй в очі й промовити: "Я все життя шукав таку, як ти". Між ними — вісім поверхів, одна маленька таємниця й бурхливе, сповнене несподіванок життя…

"Малеча" Ліса Бреннан-Джобс

Це історія про складні стосунки засновника компанії Apple Стіва Джобса та його доньки Ліси. Він носив у гаманці її фотографію, але всім казав, що це не його дитина. Зведені брати і сестри називали її «татковою помилкою». Ліса розповідала у школі, що її батько Стів Джобс, але бачила його здебільшого на обкладинках журналів і з екрана телевізора. Зрештою Джобс визнав її, але вона все одно почувалася покинутою.

"Малеча" — не типова біографія Стіва Джобса, а відверта розповідь однієї із найближчих для нього людей — рідної дочки. Через діалоги та життєві історії Ліса розкриває найглибші риси Джобса із його слабкостями, темними сторонами та непередбачуваними вчинками, а також описує останні відлюдницькі роки життя батька.

"Ніхто" Міне Ґ. Кирикканат

Шпигунський роман турецької письменниці Міне Ґ. Кирикканат насичений фактами, а хронологія відповідає матеріалам розслідування, яке проводилося французькою поліцією у зв’язку з убивством 2013 року у Парижі трьох курдських бойовичок. Авторці вдалося максимально об’єктивно, не стаючи ні на чию сторону, описати героїв, їхні внутрішні конфлікти, розповісти, чому й кому вони служать.

"Ніхто", виданий у Туреччині 2016 року, мало-помалу справджується: єдиний підозрюваний у вбивстві, якого тримали під арештом, за день до судового засідання помирає у французькій в’язниці. Утім, судова справа, закрита через смерть підозрюваного, на початку 2019 року виринає знову. Починається нове розслідування, бо висунуто підозру щодо участі MİT — турецької розвідувальної служби — в організації цього потрійного вбивства.

"Токійська наречена" Амелі Нотомб

Амелі приїздить у Японію, щоб пізнати культуру цієї країни та вивчити японську мову. Рінрі — японець, студент факультету французької філології. Вони обоє — немов люди із різних світів, але Рінрі закохується в цю дивну дівчину, таку близьку й далеку водночас. Амелі має мрію: зійти на Фудзіяму і зустріти на вершині цієї гори перші промені ранкової зорі. Лише так вона зможе глибше пізнати Японію і краще зрозуміти себе. Мрія Рінрі — одружитися з Амелі. Кожен із них іде до своєї мети, досягаючи власних вершин і пізнаючи себе, і врешті віднаходить щось більше, ніж кохання.

"Підсвідомості все підвладне" Дж. Кехо

Фото: @knyharniaye

Підсвідомість — своєрідна Маріанська западина; це нетрі людської психіки. Підсвідомість керує нашими вчинками, коли ми цього навіть не усвідомлюємо. Недарма Зиґмунд Фройд казав: "Ми не випадково обираємо одне одного. Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості". Так і в нашій підсвідомості заховано ключ від щасливого життя. Керуючись набором принципів, які розробив Джон Кехо, ви відчините всі двері та відімкнете брами на шляху до успіху. Його програма — спусковий гачок у механізмі пробудження безмежних ресурсів людського мозку. Візуалізація, правильна інтерпретація мрій, сни та реальність, засів думок, вроджені здібності та схильність до творчості, взаємини та самооцінка — використовуйте величезні резерви підсвідомості, щоб раз у раз змінювати своє життя на краще.

"Паризька дружина" Пола Мак-Лейн

У біографічному романі американської письменниці Поли Мак-Лейн ми знайомимося з іншим Ернестом Гемінґвеєм – таким, яким бачить його перша дружина Гедлі Річардсон. Вони зустрічаються в Чикаґо, коли йому 20, а їй – 28, і незабаром після одруження переїжджають у Париж, щоб реалізувати мрію Ернеста стати письменником та увійти в історію літератури. На фоні Епохи джазу, в оточенні американської богеми "втраченого покоління" на чолі з Ґертрудою Стайн та Фіцджеральдами вони живуть, кохають, танцюють, пиячать, гуляють вулицями Парижа, борються за свої мрії та… страждають. Словом, роблять усе можливе, щоб почуватися живими. Саме тоді Ернест пише свій культовий роман "Фієста. І сонце сходить", базований на реальних подіях, і присвячує його Гедлі та їхньому синові Бамбі.

"Історія нового імені" Елена Ферранте

Фото: @knyharniaye

Продовження сенсаційного роману «Моя неймовірна подруга».

Найкращі подруги Ліла й Елена дорослішають, і життя готує для них нові випробування. Ліла виходить заміж і стає синьйорою Карраччі. Шлюб зі Стефано дає їй омріяне багатство і забезпечує заможне існування для всієї родини. Але не гарантує щастя. Елена продовжує навчатися, усе частіше почуваючись чужою серед своїх і своєю серед чужих. Сумлінною працею вона торує власний шлях до успіху.

Дівчата віддаляються одна від одної. Їм доводиться самостійно вирішувати, яким буде їхнє майбутнє. Але хай де б вони були і чим би займалися, зв’язок між ними не розірвати.

"Усі війни Лари" Войцех Яґельський

Лара втекла разом із синами, Шамілем і Рашидом, зі зруйнованого Ґрозного до Панкіської долини. Намагаючись уберегти дітей від жахіття війни, яка охопила частину Кавказу, жінка відпровадила синів до їхнього батька у Швейцарію, сподіваючись, що там вони матимуть краще майбутнє. Однак сталося щось незбагненне: зі Швейцарії Шаміль і Рашид поїхали до Алеппо, де стали солдатами Ісламської держави. Відтак Лара вирушила до Сирії з надією врятувати від війни та загибелі бодай одного із синів.

У 2015 році книга була номінована на премію імені Ришарда Капусцінського — найпрестижнішу польську нагороду для репортажистів.

"Стуліть пельку своїй мавпі" Денні Грегорі

Ця книжка про мавп, бджіл і левів, а ще в ній багато ілюстрацій. Ні, це не довідник про фауну Африки чи збірка казок. Незаперечний експерт із креативності Денні Грегорі створив цікаву й дотепну інструкцію-комікс про те, як позбутися невпевненості, перемогти внутрішнього критика, розвити в собі творчі здібності й утілити в життя свої прагнення.

Огляд підготувала Оксана Ускова