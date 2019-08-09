Говоримо зі сценаристами фільму про Василя Стуса «Заборонений»

Система проти людини - головна теза фільму, яку хотіли винести творці кінострічки.

Сценаристи Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов вважають фільм «Заборонений», який вийде в український прокат 5 вересня 2019 року, насамперед просвітницьким – оскільки його надважливою метою є розповісти широкому загалу про життя та боротьбу поета-шістдесятника.

Вони наголошують, що Стус усе життя боровся за те, щоб залишатися ЛЮДИНОЮ, стояти прямо, не згинатися і не боятися, але його боротьба була не за себе особисто, а за всіх, кого намагалася перемолоти радянська система.

Дует сценаристів переконаний, що кінострічка мала б стати обов’язковою до перегляду учнями 10-11 класів, оскільки молодь повинна знати свою історію і героїв своєї країни.

Дзюба та Кірсанов відповіли на питання щодо скандалу, який спалахнув влітку 2018 року, коли стало відомо, що у фільмі є сцени з Медведчуком, який був адвокатом Стуса.

На думку авторів, виконавець головної ролі Дмитро Ярошенко блискуче з нею впорався. І цьому яскравим підтвердженням стало те, що після допрем’єрного показу запрошені ровесники Василя Семеновича сказали, що побачили на екрані саме живого Стуса. Тобто, Ярошенко зумів передати не лише зовнішню схожість, але й незламний дух та боротьбу поета із системою.

Окрім того, вони розповіли, що деякі актори не погоджувалися грати у фільмі про Стуса через побоювання, що зйомки позначаться на їхній подальшій кар’єрі і їх більше не покличуть зніматися в російських проектах…

ПРОСТО СЛУХАЙ:

Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба – дует українських сценаристів, які працюють у співавторстві майже 14 років. У їх спільному доробку – кілька вдалих серіальних та кіно-робіт.

Минулого року у широкий прокат вийшла військова детективна кінострічка «Позивний Бандерас». А 5 вересня 2019 року відбудеться прем’єра художнього фільму «Заборонений», про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника Василя Стуса, знятого за їх сценарієм.