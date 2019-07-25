Фільм “Пофарбоване пташеня” - у конкурсах фестивалів у Торонто та Венеції

Стрічку Вацлава Маргоула “Пофарбоване пташеня” відібрано до конкурсних програм двох кінофестивалів класу “А”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Це програми Special Presentation 44-го Міжнародного кінофестивалю у Торонто та головного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм знято за підтримки Держкіно за однойменним світовим бестселером польсько-американського письменника Єжи Косинського.

З успіхом творців фільму привітав голова Держкіно Пилип Іллєнко.

“Кінофестиваль у Торонто є головним оглядом Північної Америки перед врученням “Оскара”, а фестиваль у Венеції відомий як найстаріший кінофестиваль у світі. Одночасний відбір української стрічки до програм цих фестивалів свідчить про незаперечний розвиток сучасного українського кіно та його конкурентоздатність”, - підкреслив він.

Кінопроєкт повнометражного ігрового фільму “Пофарбоване пташеня” став одним з переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно.

За сюжетом картини, єврейська пара, намагаючись захистити свою дитину від геноциду, відправляє свого сина до родичів у сільській місцевості десь у Східній Європі. Дитина змушена податися у подорож диким і ворожим світом, що керується тільки місцевими правилами, забобонами і віруваннями.

Разом із головним героєм, 11-річним Петром Котляром з Чеського Крумлова, у фільмі зіграло багато відомих акторів та світових зірок: Удо Кір, Джуліан Сендз, Баррі Пеппер, Гарві Кейтель та Стеллан Скаршгорд.

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Також у фільмі знімалися Алла Соколова, Ніна Шуневич та Остап Дзядек з України, Тім Калкхоф з Німеччини, Леч Деблік з Польщі, Джулія Валентова та Мартін Нахалка зі Словаччини та чимало чеських акторів: Міша Долежалова, Дженек Пеха, Їтка Швансарова, Радім Фіала та Петр Ванек.

“Пофарбоване пташеня” - третій художній фільм Вацлава Маргоула як режисера, продюсера і сценариста. Його попередні фільми “Розумний Філіпп” (2003) і “Тобрук” (2008) отримали численні чеські та міжнародні нагороди, включаючи “Чеського лева”. Українським продюсером стрічки виступив Ігор Савиченко, компанія “Директорія Кіно”.

Фото: ДержКіно