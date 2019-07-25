Фільм про повернення Донбасу візьме участь у Венеціанському кінофестивалі

Художній фільм Валентина Васяновича “Атлантида”, створений за підтримки Держкіно, відібрано до участі в офіційній конкурсній програмі “Горизонти” Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Програма “Горизонти” (Orizzonti) є другою за значущістю на Венеційському кінофестивалі і проводиться паралельно з головним конкурсом. До участі у цій секції відбирають художні та документальні фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографа”, - йдеться в повідомленні.

Як наголошує голова Держкіно Пилип Іллєнко, прем’єра фільму у Венеції є не менш престижною, ніж у Каннах, адже щороку тут збираються світові зірки і кінопрофесіонали першої величини.

“Я вважаю “Атлантиду” однією з найкращих українських стрічок останніх років і переконаний, що ця картина гідно представить Україну на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу”, – зазначає він.

“Атлантида" – це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією. Фільм про судоми, перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і насамперед – у людському вимірі.

Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Продюсерами фільму є також Ія Мислицька та Володимир Яценко.

Кінопроєкт драми “Атлантида” став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила “Студія Гармата фільм”.

У Держкіно нагадали, що раніше Венеційський кінофестиваль оголосив про участь українсько-литовсько-французької картини “Стасіс” (міжнародна назва “Парфенон”/PARTHENON) литовського режисера Мантаса Кведаравічюса у конкурсній програмі “Тиждень критики”.

Згідно з правилами, всі покази в межах конкурсних програм Венеційського кінофестивалю є для стрічок прем’єрними.

76-ий Венеційський міжнародний кінофестиваль пройде з 28 серпня по 7 вересня цього року.

Фото: labiennale.org