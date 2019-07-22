Фільм "Штангіст" відібрали на кінофестиваль у Сараєво

Створений за підтримки Держкіно фільм “Штангіст” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука відібрали до секції короткого метру European Shorts 25-го Sarajevo Film Festival.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Секція European Shorts, до якої відібрано українську картину, презентує найбільш цікаві, молоді, хоробрі та свіжі голоси талантів з Європи, які не йдуть второваним шляхом відомої формули створення кіно. Участь у цій секції дає можливість фільму отримати номінацію на приз Європейської кіноакадемії (EFA) і кваліфікацію на “Оскар”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм “Штангіст” створений у копродукції України та Польщі. Це дебютна короткометражна робота Дмитра Сухолиткого-Собчука, яку профінансувало Державне агентство України з питань кіно, Studio Munka (Polski Instytut Sztuki Filmowej та Stowarzyszenie Filmowców Polskich), а також Львівська кінокомісія. Продюсери картини - Валентин Васянович (Студія Гармата фільм) та Конрад Стефаняк (Polish Film Service).

“Можна стверджувати, що за останній рік фільм “Штангіст” є найактивнішим представником України на міжнародних кінофестивалях у секціях короткого метру”, - зазначає голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Sarajevo Film Festival відбудеться 16 — 23 серпня. Він був заснований у 1995 році. Це найбільший кінофестиваль на Балканах та один із найбільших у Європі.