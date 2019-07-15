Назвали дату виходу в прокат воєнної драми "Черкаси"

Творці зняли дві версії стрічки – фестивальну та комерційну. Прокатна (комерційна) версія створена винятково для українського ринку, вона коротша за режисерську (фестивальну) версію та більш динамічна.

Українська прем'єра драми "Черкаси" відбудеться 16 липня на Одеському кінофестивалі. Фільм бере участь в Національному конкурсі (повнометражних фільмів).

Драма розповідає про команду тральщика "Черкаси", який у 2014 році став єдиним з семи кораблів, що втримав український стяг на своїй щоглі на озері Донузлав під час окупації Криму.

Консультантом фільму є реальний командир тральщика "Черкаси" Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014-го року.

Кінопроєкт "Черкаси" став одним із переможців 9-го конкурсного відбору Держкіно. Зйомки стрічки розпочалися в квітні 2017 року. Понад 40% коштів (бюджет повнометражного фільму "Черкаси" становить близько 40 мільйонів гривень) надала держава. Зйомки проходили в Очакові, Одесі, в Чернігівській області.

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Як повідомлялося, у березні 2014 року тральщик "Черкаси" разом із іншими українськими кораблями був заблокований на озері Донузлав у Криму російськими військовими. Екіпаж українського корабля чинив опір протягом декількох тижнів. Росіяни штурмували "Черкаси" зі швидкохідних катерів і бойових вертольотів. Захоплення судна сталося 25 березня 2014 року.

Фото: detector.media