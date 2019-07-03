Одеський кінофестиваль оголосив програму Національного конкурсу

10-ий Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив програму Національного конкурсу.

Про це повідомляє пресслужба ОМКФ.

“До Національної конкурсної програми 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю увійшли 5 повнометражних та 10 короткометражних стрічок”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, до програми увійшов художній фільм режисера Тимура Ященка “U311 “Черкаси” - про оборону однойменного морського тральщика, заблокованого російськими військами в бухті Донузлав у березні 2014 року під час анексії Криму. На 10-му ОМКФ відбудеться світова прем’єра стрічки.

“Тато — мамин брат” - перший повнометражний документальний фільм Вадима Ількова. Стрічку визнали найбільш інноваційним фільмом Міжнародної конкурсної програми фестивалю Visions du Réel (Швейцарія).

“Мої думки тихі” - повнометражний дебют режисера Антоніо Лукіча з відомою акторкою Ірмою Вітовською, володаркою цьогорічної Кінопремії “Золота Дзиґа”за найкращу жіночу роль. Ця комедійна стрічка була відібрана до конкурсної програми East of the West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

“Панорама” - повнометражний документальний дебютний фільм режисера Юрія Шилова. Головний герой картини – кіномеханік Валентин, який 44 роки працює в одному з найстаріших кінотеатрів Києва. У день 60-річчя Валентина в кінотеатрі займається пожежа, і чоловік змушений піти на пенсію. В країні, що стрімко змінюється, він намагається відшукати новий сенс життя. Фільм був відібраний до документального конкурсу цьогорічного Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

“Східняк” - повнометражна дебютна воєнна драма Андрія Іванюка про людину, в дім якої увірвалася війна. У стрічці показані будні військовослужбовців, які боронять схід України. Через форму роуд-муві режисер описує те, з чим мав справу особисто. Головну роль у фільмі зіграв Богдан Бенюк. На 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі відбудеться світова прем’єра стрічки.

Також у Національній конкурсній програмі будуть показані 10 короткометражних стрічок:

“Різдвяні історії”, режисери Валерія Сочивець та Філіп Сотниченко (Україна, 2019)

“Знебарвлена”, режисерка Марина Степанська (Україна, 2019)

“У нашій синагозі”, режисер Іван Орленко (Україна/Франція, 2018)

“Мала”, режисерка Дар’я Турецька (Україна/Ізраїль, 2018)

“Поки не стане чорним”, режисерка Анастасія Фалілеєва (Україна, 2019)

“Солітюд”, режисерка Єлізавета Сміт (Україна, 2019)

“Int. Kitchen. Night”, режисер Аркадій Непиталюк (Україна, 2019)

“Дорогслий”, режисерка Жанна Озірна (Україна, 2019)

“Факт(-Ура!) змін”, режисерка Марина Нікольчева (Україна, 2019)

“Cекрет, дівчинка та хлопчик”, режисерка: Оксана Казьміна (Україна, 2018)

Оцінювати роботи українських кінематографістів буде журі Національної конкурсної програми, до складу якого увійшли: нью-йоркський кореспондент Cahiers du Cinéma та член відбіркового комітету Міжнародного кінофестивалю у Локарно Ніколас Елліот (США), режисер і сценаристка Йоанна Кос-Краузе (Польща), кінорежисер, акторка, письменниця, художниця Манія Акбарі (Іран) та продюсер, кінокритик Іванна Дядюра (Україна).