Стартували зйомки українського фентезі “Джура Королевич”

Повнометражний художній фільм “Джура Королевич” почали знімати 2 липня у Тараканівському форті, що на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

“За традицією, у перший знімальний день, після першого відзнятого кадру режисер фільму Антон Гойда разом з членами знімальної групи розбили на щастя тарілку. Окрім села Тараканів, що у Дубенському районі на Рівненщині, зйомки також відбуватимуться у Коростишівському районі на Житомирщині та у Києві. Реліз фільму в Україні запланований на 2020 рік”, - ідеться в повідомленні.

Це історія про те, як Джура-Іванко у день свого шістнадцятиріччя дізнається, що він є сином короля Юрія Хороброго і має очолити вирішальну битву зі Злом. Узурпатор престолу Егерт, який підступно і за допомогою чар убив Юрія, понад усе бажає позбутися спадкоємця, аби стати абсолютним володарем. І єдине, що дозволяє світу Добра перемогти, – це здатність Іванка слухати своє серце, вчиняти відчайдушні та навіть жертовні вчинки.

Сценарій створили Сергій Гаврилюк, Сергій Ухачевський, Кіра Волкова і Юлія Чернявська за участю братів Капранових. Оператор-постановник фільму – Сергій Головащук, художник-постановник – Шевкет Сейдаметов, продюсери – Олег Щербина та Юлія Чернявська.

До роботи над стрічкою залучені популярні українські актори: Максим Cамчик, Таїсія-Оксана Щурук, Аліна Коваленко, В'ячеслав Довженко, Олексій Вертинський, Віталій Салій, Костянтин Темляк, Олександр Кобзар, Михайло Кукуюк, Євген Олійник, Олексій Тритенко, Дмитро Рибалевський, Володимир Ращук.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко побажав творцям картини успішних зйомок і зауважив, що під час конкурсного відбору проект цього фільму отримав найвищий бал експертів у своїй категорії. “Тож ми покладаємо на цю картину великі надії, бо, як показує досвід, сьогодні якісні фільми такого жанру мають значний глядацький потенціал в Україні”, - підкреслив він.

Як зазначається, лицарська фентезі-казка створюється кінокомпанією “Кобза фільм” за підтримки Держкіно. Зйомкам стрічки сприяє Тернопільська кінокомісія, Рівненська ОДА, Тараканівська сільська рада, Державний історико-культурний заповідник міста Дубно і Городська сільська рада Коростишівського району Житомирської області.

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency