Серіал "Відьмак": Netflix виклав постер та фото головних героїв
Про це повідомляє itc.ua.
Головну роль в серіалі зіграв Генрі Кавілл, Фрея Аллан зіграла Цірі, а Аня Чалотра — Єнніфер із Венгерберга.
The worst monsters are the ones we create. pic.twitter.com/OIJeWwCYFK— The Witcher (@witchernetflix) 1 липня 2019 р.
Джоді Мей (Jodhi May) зіграє Каланте, Королеву Цинтри, Бйорн Хлинур Гаральдссон (Björn Hlynur Haraldsson) — її чоловіка Ейста Турсеаха, Адам Леві (Adam Levy) — друїда Мишовура, Міллі Брейді (Millie Brady) — принцесу Ренфрі. Ректора академії Аретуза зіграє Міанна Берінг (MyAnna Buring), чародійок Фрінгілью і Сабріну — Мімі Ндівені (Mimi Ndiweni) і Теріка Вілсон-Рід (Therica Wilson-Read) відповідно.Серіал "Відьмак": Netflix виклав постер та фото головних героїв/Фото: Netflix
Також у Twitter шоураннера серіалу Лорен Хиссрич можна побачити емблеми головних героїв:
Нагадаємо, що перший сезон серіалу «Відьмак» із восьми серій вийде на Netflix вже в четвертому кварталі поточного року.