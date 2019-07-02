У Twitter Netflix з'явився офіційний постер серіалу "Відьмак" ("Witcher") а також фотографії головних героїв — відьмака Геральта, його вихованки Цірі та чарівниці Єнніфер.

Про це повідомляє itc.ua.

Головну роль в серіалі зіграв Генрі Кавілл, Фрея Аллан зіграла Цірі, а Аня Чалотра — Єнніфер із Венгерберга.

The worst monsters are the ones we create. pic.twitter.com/OIJeWwCYFK — The Witcher (@witchernetflix) 1 липня 2019 р.

Джоді Мей (Jodhi May) зіграє Каланте, Королеву Цинтри, Бйорн Хлинур Гаральдссон (Björn Hlynur Haraldsson) — її чоловіка Ейста Турсеаха, Адам Леві (Adam Levy) — друїда Мишовура, Міллі Брейді (Millie Brady) — принцесу Ренфрі. Ректора академії Аретуза зіграє Міанна Берінг (MyAnna Buring), чародійок Фрінгілью і Сабріну — Мімі Ндівені (Mimi Ndiweni) і Теріка Вілсон-Рід (Therica Wilson-Read) відповідно.

Серіал "Відьмак": Netflix виклав постер та фото головних героїв/Фото: Netflix

Також у Twitter шоураннера серіалу Лорен Хиссрич можна побачити емблеми головних героїв:

Нагадаємо, що перший сезон серіалу «Відьмак» із восьми серій вийде на Netflix вже в четвертому кварталі поточного року.