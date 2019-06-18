Фільм “Плем’я” встановив рекорд для українського кіно з переглядів на YouTube

Українську кінострічку «Плем’я» подивилося понад 22 мільйона осіб на YouTube, що є абсолютним рекордом для вітчизняного кіно.

Про це повідомив режисер фільму Мирослав Слабошпицький на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що підрахунок вдалося провести завдяки легальному YouTube каналу компанії Video Lend, при цьому цифри переглядів на інших платформах, таких як Netflix, AmazonPrime, Hulu, Vudu, ITunes, PlayStation, не розголошуються. Також неможливо підрахувати кількість переглядів на нелегальних піратських сайтах.

Як повідомлялося, «Плем’я» вважається однією з найтитулованіших українських кінокартин (понад 50 нагород, включаючи 3 нагороди Тижня критики Каннського кінофестивалю, приз Європейської академії та інші).

Фільм «Плем’я» був знятий в 2014 році. Режисером і автором сценарію є Слабошпицький. В ролях: Григорій Фесенко, Яна Новікова, Роза Бабій, Олександр Дзядевич, Олександр Осадчий, Іван Тишко, Олександр Сидельніков, Олександр Паніван, Кирилл Кошик, Тетяна Радченко.

Головний герой фільму, Сергій, потрапляє у спеціалізований інтернат для слабочуючих, де існує кримінальна організація, Плем’я. Він намагається зайняти своє місце в ієрархії школи і бере участь в кількох пограбуваннях. Коли Сергій закохується в Анну, одну з “наложниць” ватажка банди, йому доводиться порушити неписані закони племені.

Нині Мирослав Слабошпицький працює над своїм першим американським фільмом «Тигр», продюсерами якого виступає компанія Бреда Пітта та Даррена Аранофські.