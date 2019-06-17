У Чернівцях установили рекорд наймасовішого виконання "Червоної рути"

На етно-духовному фестивалі "Обнова-фест" у Чернівцях "Червону руту" Володимира Івасюка одночасно заспівала рекордна кількість людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекорд України встановлено. Нам вручили нагороду в категорії "Масові заходи". Представники Книги рекордів України зафіксували цей показник", - сказав після виконання пісні ведучий зі сцени.

"Обнова-фест" у Чернівцях / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

ХІ етно-духовний фестиваль “Обнова-фест” цьогоріч присвятили Року сім’ї в Україні, а також композитору й поету Володимиру Івасюку.

У ньому взяли участь гурти Ot Vinta, ФлайzZzа, The Doox, Toloka, Denomen. У рамках фестивалю відбулися лекції вуличного університету, показ у кінотеатрі просто неба, а також мистецькі акції, флешмоби і лицарські бої.