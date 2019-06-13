Рекорд із наймасовішого виконання "Червоної рути" хочуть встановити у Чернівцях

У Чернівцях під час проведення етнодуховного фестивалю "Обнова фест" спробують встановити рекорд України із наймасовішого виконання відомої пісні Володимира Івасюка "Червона рута".

Про це повідомляють організатори на своїй сторінці у Facebook.

"16 червня на "Обнова фесті" співаємо легендарну "Червону руту" разом з усіма учасниками. Стань частинкою музичної історії України! Встанови рекорд з наймасовішого одночасного виконання пісні Володимира Івасюка "Червона рута", - зазначають організатори.

Нагадаємо, цього року традиційний етнодуховний фестиваль "Обнова фест" у Чернівцях присвятять року сім'ї в Україні та ювілею композитора Володимира Івасюка.

У Чернівецькій міській раді повідомили, що 16 червня до місця проведення фестивалю курсуватимуть додаткові тролейбуси.

"З нагоди проведення традиційного фестивалю “Обнова Фест”, 16 червня за тролейбусним маршрутом №4 курсуватимуть 5 тролейбусів. Крім того, за маршрутом “Кемпінг-Гравітон” курсуватимуть ще 3 тролейбуси", - зазначили у міській раді.