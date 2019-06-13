Експертиза довела, що Івасюк не міг вчинити самогубство

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз здійснив експертизу обставин загибелі композитора-виконавця Володимира Івасюка і дійшов висновку, що він просто фізично не міг би вчинити самогубство.

Про це розповів директор Київського НДІ судових експертиз Олександр Рувін у коментарі Укрінформу.

"У процесі розслідування справи про загибель Володимира Івасюка вже була проведена певна кількість експертиз, за результатами яких виявили певні розбіжності у висновках. Через те, що не було однозначної відповіді, Прокуратура Львівської області звернулася до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Слідчий експеримент ми провели у травні цього року. Коли наші експерти ознайомилися з матеріалами справи, стало очевидним, що потрібен експертний експеримент — подібно до тих обставин, за яких загинув Івасюк", - розповів Рувін.

Він зазначив, що експеримент було здійснено в лісовому масиві, недалеко від місця, де у 1979 році було виявлено тіло потерпілого, в такий же час — місяць травень.

"Наші експерти проаналізували всі матеріали справи і підібрали схоже дерево - такої ж породи, подібного розміру — відповідної висоти, діаметру стовбура, розташування гілок... Одне слово, всі елементи були підібрані найближче до тієї ситуації, яка була тоді", - уточнив він.

За його словами, в процесі експерименту розглянули три ситуації.

"Першим вирішувалося питання, чи міг потерпілий сам залізти на дерево, на висоту гілки 1,7 метра, зав’язати вузол та вчинити самогубство. Другим - чи можливо інсценувати самогубство за допомогою підручних засобів — драбини, підставки тощо, хоча на тому місці нічого подібного виявлено не було. І третє — чи можливо провести інсценування самогубства без застосування цих підручних засобів", - сказав директор НДІ.

Він додав, що в ході експерименту був задіяний статист, за всіма зовнішніми ознаками якнайбільше схожий на потерпілого - такого ж віку, як Івасюк, такої ж маси тіла, - але досить підготовлений фізично.

"І в результаті експерименту було встановлено, що зав’язати вузол та провести інсценування самогубства навіть дуже сильна фізично людина не змогла би. Очевидно, що їй для цього знадобилася б чиясь допомога", - підкреслив Рувін.

Також, за його словами, було встановлено, що якби були якісь допоміжні підручні засоби типу драбини чи підставки, то щоб зав’язати вузол і провести інсценування самогубства, необхідно було задіяти двох людей, а якщо без підручних засобів — як мінімум три додаткових людини, які мали би це робити.

"Крім того, експерти також досліджували одяг, взуття потерпілого — за фотографіями в матеріалах справи, описом речей, протоколами огляду. Адже якби людина залазила на дерево, мали би залишитися сліди того на підошвах, на одязі... Тим часом в протоколах огляду зазначено, що їх не було", - сказав Рувін.

Він також зазначив, що станом на сьогодні експертиза знаходиться на стадії передачі слідчим органам.

"Група експертів-медиків, з якими ми співпрацювали, долучає свою частину, і ми будемо передавати матеріали слідчим органам, які нам цю експертизу призначали. Далі будемо дивитися, яке рішення вони приймуть. Тобто ми надаємо результати дослідження, а далі слово за львівською прокуратурою", - сказав директор НДІ.

Композитора Володимира Івасюка, який зник 24 квітня 1979 року, знайшли повішеним 18 травня 1979 року у військовій зоні Брюховецького лісу неподалік Львова. Тоді слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і справу було закрито за відсутністю складу злочину через два місяці – 18 липня 1979 року.

Тоді Івасюку — відомому композитору і виконавцю — було 30 років. 4 березня 2019-го йому мало би виповнитися 70 років.