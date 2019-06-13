У місії ООН заявляють, що розслідування убивств на Майдані - затяжні та неефективні

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що розслідування убивств на Майдані взимку та 2 травня в Одесі у 2014 році затяжні та неефективні.

Про це вона сказала під час презентації “Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого-15 травня 2019 року”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Минуло 5 років після вбивств на Майдані взимку 2014 року, а також після вбивств і насильницьких смертей в Одесі 2 травня того ж року. Розслідування та судові провадження є затяжними та неефективними, хоча ми визначаємо певний прогрес у розслідуванні, яке здійснює Генеральна прокуратура”, - зазначила Фрейзер.

За її словами, не притягнуто до відповідальності і винних у вбивстві та нападах на правозахисників і представників ЗМІ.

“Наприклад, судовий розгляд справи про вбивство Олеся Бузини , яке сталося 4 роки тому, розпочинається заново, що ще більше затягує здійснення правосуддя. Судовий розгляд тривав 1 рік і 4 місяці, а в травні цього року головуючий суддя оголосив про самовідвід”, - підкреслила Фрейзер.

Вона також нагадала, що в липні минає три роки з дня вбивства журналіста Павла Шеремета, а “слідство досі шукає винуватців цього злочину”.

“Незважаючи на те, що за смертельний напад на Катерину Гандзюк було засуджено 5 осіб, тих, хто наказав і заплатив за цей злочин, ще не були притягнуті до відповідальності”, - зауважила голова місії.

Водночас вона наголосила, що у лютому, березні та квітні 2019 року спостерігалося зменшення кількості нападів на представників ЗМІ, але відзначила, що у травні та червні сталися два жорстокі напади в Черкасах та Харкові.

“Ми закликаємо правоохоронні органи забезпечити швидке та ефективне розслідування всіх нападів", - звернулася Фрейзер. Водночас вона закликала Президента України підтримувати культуру відповідальності та дотримання верховенства права, які звужують громадянський простір.

Вона також наголосила на необхідності “більше робити для протидії тиску на суддів, реформування Генеральної прокуратури України та забезпечення достатніх ресурсів для функціонування Державного бюро розслідувань”.