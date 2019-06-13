Повне виконання безпекової частини "Мінська" можливе вже зараз — ООН

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер вважає, що повне виконання безпекової частини Мінських угод можливе до врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, і це повинно бути зроблене.

Про це Фрейзер заявила на презентації "Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого - 15 травня 2019 року", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша теза проста: поки конфлікт очікує врегулювання, сторони повинні зменшувати кількість жертв серед цивільного населення. Для цього є простий шлях - повне дотримання оголошених Мінських домовленостей щодо безпеки, дотримання норм міжнародного гуманітарного права і вжиття необхідних заходів для захисту цивільних осіб у зоні конфлікту. Це можливо і це повинно бути зроблено", - сказала Фрейзер.

Як повідомляв Укрінформ, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала за період з 16 лютого до 15 травня 2019 року загибель 10 цивільних та поранення 35 осіб унаслідок обстрілів на Донбасі.