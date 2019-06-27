У Харкові на флешмобі студенти-хористи виконали твори Сковороди і Леонтовича

Твори для хорів - від класики до сучасності - прозвучали ввечері 26 червня на площі Конституції в центрі Харкова, де відбувся флешмоб за участю студентів хормейстерських відділень профільних вишів України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Хорове виконання спонтанно прозвучало на площі Конституції о 19:00. Протягом 15 хвилин понад півсотні учасників співу - студентів хормейстерських відділень профільних вишів України - буквально виринули з натовпу перехожих, з'єдналися в хор і виконали безсмертні твори класики, починаючи з кантів Григорія Сковороди - "Всякому городу нрав і права" і "Ангели, спускайтеся" , а також "Щедрик" Миколи Леонтовича як символ музичного об'єднання України і всього світу, і, нарешті, твір для хору сучасного українського композитора Ігоря Гайденка.

У Харкові учасники літньої хорової капели заспівали твори Григорія Сковороди / Фото: Вячеслав Мадієвський, Укрінформ

Флешмоб на площі організований за участю хормейстера Національної опери (Київ) Олександра Тарасенка в рамках програми Третьої річної хорової академії (Харків) під егідою Всеукраїнського хорового товариства імені Леонтовича.

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Як розповіли в Харківській філармонії, 29 червня в Органному залі відбудеться гала-концерт учасників Третьої річної хорової академії під керуванням відомих диригентів з України та зарубіжжя.