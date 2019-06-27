Оркестр Нацгвардії провів флешмоб до Дня Конституції
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Військові музиканти презентували програму кращих творів зі свого репертуару, акцентувавши увагу на вітчизняних авторах.
Оркестр Нацгвардії України провів у Києві флешмоб до Дня Конституції / Фото: Ірина Олешко, Укрінформ
«Такий захід наш колектив проводить не вперше. Сьогодні ми виконаємо близько 10 творів, серед яких і відомі українські хіти, такі як «Києве мій», так і знамениті композиції Yesterday, Party Rock Anthen та інші», - зазначив військовий диригент, заслужений діяч мистецтв Олександр Садовський.
Кияни мали можливість насолодитись музикою, сповненою світла та оптимізму, а діти отримали в подарунок повітряні кульки.
За словами організаторів заходу, виступи військового оркестру на Поштовій площі вже стали доброю традицією, і представники Нацгвардії планують й надалі підтримувати ініціативи, які популяризують День Конституції.