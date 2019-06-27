Оркестр Нацгвардії провів флешмоб до Дня Конституції

До Дня Конституції на Річковому вокзалі у Києві оркестр 22-ї бригади Національної гвардії України провів флешмоб для киян та гостей столиці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Військові музиканти презентували програму кращих творів зі свого репертуару, акцентувавши увагу на вітчизняних авторах.

Оркестр Нацгвардії України провів у Києві флешмоб до Дня Конституції / Фото: Ірина Олешко, Укрінформ

«Такий захід наш колектив проводить не вперше. Сьогодні ми виконаємо близько 10 творів, серед яких і відомі українські хіти, такі як «Києве мій», так і знамениті композиції Yesterday, Party Rock Anthen та інші», - зазначив військовий диригент, заслужений діяч мистецтв Олександр Садовський.

Кияни мали можливість насолодитись музикою, сповненою світла та оптимізму, а діти отримали в подарунок повітряні кульки.

За словами організаторів заходу, виступи військового оркестру на Поштовій площі вже стали доброю традицією, і представники Нацгвардії планують й надалі підтримувати ініціативи, які популяризують День Конституції.